Ильсур Метшин: К зиме готовы, но снег на лету ловить никто не обещает

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

С 15 октября дорожные службы Казани переходят на зимний режим работы. Уже подготовлено более 500 единиц техники, в случае необходимости их число может быть увеличено до 1 тыс. С ходом подготовки служб города к сезону ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы к зимнему сезону готовы, но снег на лету никто ловить не обещает. Бывают бураны, заносы, но с любой ситуацией предприятия благоустройства должны в течение суток справляться так, чтобы могла проехать техника, общественный транспорт и аварийные службы. Что касается дворов, то жители должны быть дружными и совместно решать, в какое время к ним будет приезжать и убираться техника», — отметил глава города.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он сообщил, что в начале следующего года автопарк дорожных служб Казани пополнится 56 новыми единицами техники: 51 комбинированно-дорожная машина и четыре роторных снегоочистителя.

При этом Метшин подчеркнул, что количество автомобилей в Казани ежегодно растет. К примеру, за прошедший год их количество увеличилось на 15 тысяч, что также усложняет процесс уборки снега во дворах.

«На 15 тыс. автомобилей в Казани стало больше по сравнению с прошлой зимой. Это говорит о благосостоянии горожан, но при этом это и машины, которые теперь тоже стоят во дворах. Много это или мало? Можно сказать, что целый Мамадыш переехал к нам прямо на автомобилях», — пояснил мэр города.

Он осмотрел подготовленную технику и поговорил с водителями. Кроме того, ему презентовали новую систему «СитиСофт», которая позволит следить за качеством уборки снега и оптимизировать работу.

«Мы сейчас проводит эксперимент по введению единой системы мониторинга спецтехники Казани. Мы можем отслеживать движение всей техники и ее скорость. Благодаря чему мы можем проводить дополнительную аналитику и оценивать эффективность маршрута. Мы будем планировать день для каждой машины и отслеживать, все ли участки она посетила, хорошо убралась и многое другое. Все это делается в автоматическом режиме без непосредственного контакта с водителем», — объяснил замначальника управления информационных технологий и связи Казани Александр Костоусов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В программе, презентованной сегодня Ильсуру Метшину, был описан маршрут трех комбинированно-дорожных машин. Отдельными линиями обозначен маршрут техники, а также посещенные и непосещенные участки.

«Это очень важный программный продукт для нас. Поскольку у нас более 550 единиц техники, а в буран еще больше, 22 млн квадратных метров убираемой площади. На честное слово мы полагаться не можем. На уборку расходуются бюджетные деньги. Люди платят налоги и ждут от нас чистых улиц. Важно, что мы сможем отслеживать эту работу в режиме реального времени», — заявил мэр.

Он добавил, что в случае, если эксперимент с системой «СитиСофт» будет удачным, то сами жители смогут помогать МУПам, указывая на участки, где необходима уборка.

Дорожные службы Казани перейдут на зимний режим работы с 15 октября, он продлится 182 дня — до 14 апреля 2022 года.