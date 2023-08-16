Ильсур Метшин: Исчезла ситуация, когда школьные территории были проходным двором

На безопасность школ Казани выделено 1,4 млрд рублей. На эти средства установлены ограждения, контрольно-пропускные пункты, комнаты охраны, системы видеонаблюдения и контроля доступа. Об этом сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин на республиканском августовском совещании педагогических работников.

«На обеспечение безопасности благодаря инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова были выделены беспрецедентные средства. Несмотря на возражения некоторых жителей из-за закрытия территорий образовательных учреждений, это требование безопасности», — убежден глава города.

В результате, по оценке Метшина, «исчезла ситуация, когда школьные территории были проходным двором», снизился вандализм, повысился уровень чистоты и спокойствия.