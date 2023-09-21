Ильсур Метшин: Фестиваль «Добрая волна» набирает высоту и охватывает всю страну

Финалисты всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна» выступят сегодня в Казани на сцене КРК «Пирамида» вместе со звездами российской эстрады, среди которых — Лариса Долина, Дима Билан и Игорь Крутой. Всего на завершающем гала-концерте предстанут 99 финалистов из разных регионов страны. Гости концерта станут свидетелями красочных танцевальных шоу и креативных творческих коллабораций с известными артистами. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Казанской ратуше мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У нашего фестиваля небольшой юбилей, ему исполнилось пять лет. И в очередной раз на татарской земле собираются звезды российской эстрады. Мы рады, что „Добрая волна“ набирает высоту и охватывает всю страну», — сказал Ильсур Метшин.

Он напомнил об истории появлении фестиваля в Казани. Проект «Добрая волна» был создан по инициативе мэра Казани и композитора Игоря Крутого, он является площадкой для совместного творчества детей независимо от наличия у них ограничений по здоровью. За пять лет в фестивале приняли участие более 7,5 тыс. человек.

«Хочу поблагодарить всех артистов и педагогов, которые занимались с детьми. В этом году в проекте приняли участие 1,5 тыс. детей из разных семей, с разными жизненными ситуациями, дети с ОВЗ. Очень важно, что „Добрая волна“ дает возможность воплотить мечту у ребёнка. Мы рады, что именно Казань стала центром этого события», — пояснил Метшин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный директор «Академии популярной музыки Игоря Крутого» Стелла Хачаняц рассказала, что на днях прошло награждение детей, они получили дипломы и памятные подарки. Отборочные этапы прошли в том числе в Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Севастополе.

По словам спикера, во всех регионах — огромное количество творческих детей, из-за чего жюри было сложно определить победителей. Кроме того, в Казани для участников были организованы творческие вечера, мастер-классы и большая образовательная программа.

«Это потрясающее событие для детей. Я счастлива, когда вижу детей на сцене, потому что именно с юного возраста нужно погружаться в творчество, фестиваль дает перспективу на взрослое будущее. Фестиваль дает возможность молодым талантам встать вместе на одной сцене с известными артистами», — сказала народная артистка России Лариса Долина.

Певец Дима Билан выразил благодарность руководству Казани за приглашение и за возможность вновь окунуться в эти ощущения. По его словам, на фестивале артисты участвуют в становлении личностей и судеб участвующих детей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Как бы это ни звучало абстрактно, но каждый человек, который соприкоснулся с музыкой, — это уже человек в хорошем смысле инфицированный. Я желаю фестивалю невероятно красивых планов», — поделился Дима Билан.

Затем к Диме Билану обратились девятилетние братья Гриша и Вова, которые приехали в Казань из Севастополя. Мальчики сказали, что мечтают сфотографироваться с артистом. Певец сделал памятное фото с ребятами. После этого Вова спел песню, а Гриша сыграл на фортепиано.