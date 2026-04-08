Ильсур Метшин на вопрос о суперсиле ответил, что убедил бы всех перестать воевать

Мэр Казани Ильсур Метшин предпочел бы иметь суперсилу для остановки войн. Так ответил на вопрос одной из школьниц на встрече с участниками «Движения первых» сам градоначальник.

«Если бы я обладал возможностью иметь какую-то суперсилу, то я бы попросил у Всевышнего такую, чтобы все перестали воевать и наступил мир», – сказал он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.