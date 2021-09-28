Капремонт старейшей музыкальной школы Казани завершится в следующем году

Капитальный ремонт старейшей музыкальной школы Казани планируется завершить в 2022 году, к ее 90-летию. К юбилею в музыкальной школе №1 имени П. И. Чайковского будут полностью заменены полы, отремонтированы стены, отреставрирован фасад, восстановлены исторические лестницы и двери.

Школа вот уже более 30 лет располагается по адресу: ул. Горького, д. 22. Капитальный ремонт за все это время здесь не проводился. Часть деревянных перекрытий пришла в негодность, провисли потолки, начали трескаться потолки и стены, отмечает портал kzn.ru.

Ремонтные работы в здании начались в августе. Они ведутся с учетом исторических особенностей здания. Для обеспечения достаточной аутентичности учитываются старинные чертежи, рассказал генеральный директор выступающей в качестве генподрядчика компании «Ремонтстройсервис» Миннегарай Насибуллин.

«Когда мы меняли балки и перекрытия, то придумали щадящий способ — не разбирали перекрытия целиком, а временно подкрепляли снизу», — объяснил он, уточнив, что такая непростая методика позволяет сохранять карнизные тяги.

«Это уникальное здание, оно является наследием как архитектуры, так и культуры. Выдающиеся музыканты вышли из этих стен, а значит, и подход к ремонту должен быть соответствующим», — отметил ознакомившийся с ходом работ мэр Казани Ильсур Метшин.

Детская музыкальная школа №1 имени П. И. Чайковского была основана в 1932 году, в 1938 году переехала в здание на ул. Горького, 25 — бывший особняк Баратынских. Долгое время считалась центральной и имела несколько филиалов, которые впоследствии стали самостоятельными учреждениями. В нынешнем здании школа находится с 1987 года.

Среди почти 4 тыс. выпускников школы около 600 добились известности как композиторы, исполнители и деятели культуры. Среди них — Рустем Яхин, Рафаэль Белялов, Алмаз Монасыпов, София Губайдулина, Ирина Бочкова и многие другие. В 2017 году школа стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств».