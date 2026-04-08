Ильсур Метшин дал совет школьникам, как справляться со стрессом перед экзаменами

Жизнь полна вызовов, и важно помнить, что несмотря на все трудности, она продолжается. С таким советом во время встречи с участниками «Движения первых» Казани обратился к школьникам мэр города Ильсур Метшин.

«Во время экзаменов скажите себе, что вы не первый и не последний, кто сдает его. Даже если вы его не сдадите, жизнь не остановится. Вы живы и здоровы, ваши родители в порядке. Если вы научитесь держать удар с детства, то это вам будет помогать и дальше», – сказал он.

По его словам, такие стрессовые экзамены у него случаются несколько раз в месяц, когда ему приходится защищать проекты для Казани на разных уровнях.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.