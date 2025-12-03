Ильсур Метшин: Большое внимание к инклюзии в Казани началось с «Доброй волны»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проведение первого фестиваля «Добрая волна» в 2017 году в Казани побудило к большому развитию инклюзии в городе. Об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«В нашей работе очень важна насмотренность, когда приезжаешь в другой город и видишь что-то, что побуждает к действиям: благоустройство, скверы, улучшение транспорта. Когда мы впервые в 2017 году провели первую "Добрую волну", я увидел огромное количество талантливых детей. Я понял, что до этого они не имели таких возможностей. Тогда началась большая системная работа по развитию инклюзии в Казани. Меня, как мэра, это повернуло к проблеме не только творчества и самовыражения детей с ОВЗ, но и в целом их возможностей», – рассказал градоначальник.

Он заверил, что и в будущем году фестиваль «Добрая волна» пройдет в Казани. С 2017 года в нем поучаствовали более 12 тыс. детей. Таким образом они смогли заявить о своем таланте на всю страну.

За годы проведения фестиваль стал масштабным и социально-значимым событием, добавил народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой.

«Фестиваль социально необходим. Дети с особенностями развития, существуют не много проектов, где они могут самовыразиться и выступить наравне с другими детьми. В стране много ребят с такими особенностями. Если они при всех проблемах смогли развиваться в искусстве, наша задача – показать это на федеральном канале», – заявил он.

Ему особенно запомнилось выступление мальчика с церебральным параличом, который со сцены читал стихи Владимира Маяковского.

«У меня в памяти остался парень, который читал Маяковского. Я никогда не слышал, чтобы так читали. Сильнейшее впечатление, хотя прошло уже четыре года. Эти дети другие, они имеют большое право для самовыражения в творчестве», – поделился Крутой.

Фестиваль должен стать еще более массовым и охватить всю страну, заключил продюсер.