Ильсур Метшин: Более 12 тысяч детей стали участниками «Доброй волны» за шесть лет
За время проведения Всероссийского фестиваля «Добрая волна» на его сценах выступило 12 тыс. детей из разных регионов страны. Такую статистику привел мэр Казани Ильсур Метшин, открывая гала-концерт в столице Татарстана.
«Я очень рад, что наша с Игорем Яковлевичем идея собрать на одной сцене талантливых детей со всей страны растет и количественно, и качественно. На сегодняшний день 12 000 детей с разных уголков нашей необъятной родины выступили на нашем фестивале, раскрывая свои таланты», – заявил он.
Метшин отметил, что проект достиг всероссийского масштаба. В 2025 году финал в Казани собрал более 100 финалистов, прошедших отбор в десяти городах, включая новые точки – Грозный и Луганск.
Фестиваль проводится с 2017 года по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого. В этом году география отборочных туров впервые включила Грозный и Луганск, а общее количество заявок превысило 2000. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства РТ и «Доброй Казани», телеканала «НТВ», мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого.