Ильсур Метшин: Более 12 тысяч детей стали участниками «Доброй волны» за шесть лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За время проведения Всероссийского фестиваля «Добрая волна» на его сценах выступило 12 тыс. детей из разных регионов страны. Такую статистику привел мэр Казани Ильсур Метшин, открывая гала-концерт в столице Татарстана.

«Я очень рад, что наша с Игорем Яковлевичем идея собрать на одной сцене талантливых детей со всей страны растет и количественно, и качественно. На сегодняшний день 12 000 детей с разных уголков нашей необъятной родины выступили на нашем фестивале, раскрывая свои таланты», – заявил он.

Метшин отметил, что проект достиг всероссийского масштаба. В 2025 году финал в Казани собрал более 100 финалистов, прошедших отбор в десяти городах, включая новые точки – Грозный и Луганск.

Фестиваль проводится с 2017 года по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого. В этом году география отборочных туров впервые включила Грозный и Луганск, а общее количество заявок превысило 2000. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства РТ и «Доброй Казани», телеканала «НТВ», мэрия Казани и Академия популярной музыки Игоря Крутого.