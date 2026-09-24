Ильсур Метшин анонсировал создание благотворительного фонда КМЮФ

В Казани создадут благотворительный фонд Казанского международного юридического форума. Об этом на пленарном заседании сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Мы приняли решение о создании благотворительного фонда Казанского международного юридического форума, и его главная цель – это системная поддержка детей и людей с особенными потребностями», – заявил Метшин.

Он также пригласил всех участников на благотворительный турнир по паделу и теннису, который пройдет 26 сентября совместно с фондом «Добрая Казань». «Это и возможность для неформального общения, и повод стать частью большого доброго дела», – подчеркнул мэр.

В этом году форум отмечает первый юбилей – 5 лет. За это время число участников выросло в 5 раз: с 400 до 2000 человек, а количество стран – с 6 до 30. В форуме принимают участие представители 74 городов России. На 54 сессиях выступят 327 экспертов.

Метшин также напомнил, что именно на Казанском форуме была озвучена идея создания Ассоциации городов стран БРИКС+, которая уже реализована. На нынешнем форуме запланировано подписание соглашения с организаторами рейтинга «Право-300», а в 2027 году впервые пройдет вручение премии для компаний регионального уровня.