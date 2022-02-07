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Казань
7 февраля 2022  10:38
Егор Никитин

Ильсур Метшин: 40% рабочих предприятий благоустройства находятся на больничном

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Коммунальные предприятия Казани в настоящее время находятся под двойным давлением: кроме регулярных сильных снегопадов в городе, появился и эпидемический фактор. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр столицы республики Ильсур Метшин. 

Он отметил, что погодные условия по количеству снега в прошедшие дни прибавили нагрузку на казанские коммунальные службы. 

«Плюсом к имеющемуся дефициту рабочих рук, у нас уже 40% водителей и рабочих рук в предприятиях благоустройства на больничном», – сообщил градоначальник.

Он добавил, что, несмотря на обстоятельства, дорожные службы во время предыдущего снегопада сработали на достойном уровне. 

«Все основные дороги открыты для движения общественного и личного транспорта. Большой объем работ был проведен в выходные. Службы работают не только в одну, но и в две смены», – заключил Ильсур Метшин.
 

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #уборка снега
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