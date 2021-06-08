В Казани открылась новая тренировочная база школы по гребным видам спорта

В Казани открылась новая тренировочная база спортивной школы олимпийского резерва по гребным видам спорта на набережной Нижнего Кабана. Ее сегодня посетил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

«Долгое время возможности учеников и преподавателей были ограничены. Но несмотря на отсутствие условий, благодаря огромной любви к спорту наши спортсмены и тренеры продолжали заниматься и приносить славу. Мы радуемся тому, что благодаря реконструкции набережной озера Кабан и поддержке Президента РТ нам удалось подарить новые условия воспитанникам спортшколы», – отметил Метшин.

В комплексе, где занимаются 500 спортсменов и работают 14 тренеров, есть раздевалки, медкабинет, тренерская и спортивный зал.

Ранее спортивная база школы размещалась по другому адресу. Начиная с 60-х годов прошлого века занятия проводились в старинном здании — без минимальных удобств.

Мэр рассказал о планах по развитию территории возле озера Кабан. Так, рядом с базой спортшколы появится новый городской парк общей площадью в 4 га, выполненный в едином архитектурном ключе со Старо-Татарской слободой и набережной Кабана. Также в будущем на набережной откроется дендропарк с растениями со всех уголков Татарстана.