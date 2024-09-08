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Общество 8 сентября 2024 19:53

Ильсур и Айдар Метшины помогли с уборкой картофеля родителям — фото

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Ильсур и Айдар Метшины помогли с уборкой картофеля родителям — фото
Фото: https://t.me/a_metshin/2288

Депутат Государственной Думы от РТ Айдар Метшин опубликовал фотографию, сделанную на огороде родителей. На снимке он стоит вместе с братом — мэром Казани Ильсуром Метшиным.

«Завершили уборку картошки у родителей. Урожай средний, но ничего, на зиму хватит», — поделился мнением политик в своем телеграм-канале.

#Ильсур Метшин #Айдар Метшин
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