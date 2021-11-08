Ильсияр Тухватуллина: «Новые магистрали станут толчком к развитию территорий Казани»

Проекты планировки Казани на ближайшие годы обсудили на деловом понедельнике в столичной мэрии. Темами заседания также стали строительство дорог и благоустройство дворов. Главные тезисы совещания – в обзоре ИА «Татар-информ».

Столица Татарстана продолжает расширять территории в нескольких направлениях, в этом году акцент был сделан на создании дорожной инфраструктуры

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Акцент на развитии дорожной инфраструктуры»

Столица Татарстана продолжает расширять территории в нескольких направлениях, в этом году акцент был сделан на создании дорожной инфраструктуры. Высокая транспортная доступность позволит простимулировать развитие городской экономики, сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Она отметила, что Казань активно застраивается в западном, восточном и южном направлениях. Улучшение городской среды при этом достигается за счет комплексного подхода, когда одновременно решаются вопросы транспортной инфраструктуры, инженерной подготовки, застройки и благоустройства.

«В этом году Казань продолжила реализацию проектов планировки территорий, сделав акцент на линейные объекты транспортной инфраструктуры, городские дороги», – отметила Тухватуллина.

Ильсияр Тухватуллина: «В этом году Казань продолжила реализацию проектов планировки территорий, сделав акцент на линейные объекты транспортной инфраструктуры, городские дороги» Фото: kzn.ru

Она добавила, что расширение сети дорог, их распределение по районам города – все эти факторы значительно повышают эффективность экономики Казани.

«В этом году приступили к прокладке Вознесенского тракта в Советском районе Казани, в Приволжском районе продолжается строительство Большого казанского кольца (БКК), а в Кировском районе завершается прокладка первого участка дороги от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор» с дальнейшим выходом на автодорогу М-7. Строительство этих магистралей послужит мощным толчком для развития прилегающих к ним территорий», – подчеркнула главный архитектор Казани.

«В Казани созданы прозрачные правила для всех застройщиков»

Ильсияр Тухватуллина также затронула планы по развитию территорий вдоль реки Казанка. Подготовка документации начнется в ближайшее время, она предусматривает создание новых парков и площадок отдыха горожан.

«Планировка предусматривает создание 12 прибрежных парков вдоль реки Казанка общей площадью 1536 гектаров», – рассказала Тухватуллина.

По ее словам, перед застройщиками поставлена задача создавать более самодостаточные территории города. При создании новых объектов и площадок будут учитываться история и особенности каждой территории.

Перед застройщиками поставлена задача создавать более самодостаточные территории города. При создании новых объектов и площадок будут учитываться история и особенности каждой территории Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Проекты планировки города не гарантируют моментального воплощения этих решений в жизнь, однако являются основой для четкого понимания будущего города, дополнил докладчицу мэр Казани Ильсур Метшин.

«Это план, который отражает потенциал развития территории. Но одного плана недостаточно, нужны инвестиции. Поэтому четкие градостроительные решения, обсуждение вопросов с общественностью и архитекторами, позволяют создавать внятную градостроительную политику и единые прозрачные правила для всех застройщиков», – резюмировал Ильсур Метшин.

Площадь дорожно-строительных работ в Казани превысила 2 млн квадратных метров

Другой важной темой совещания стали дорожно-строительные работы в татарстанской столице. В 2021 году на развитие и ремонт дорожной сети, а также на благоустройство дворовых территорий Казани было направлено почти 15 млрд рублей. Совокупная площадь ремонтных и строительных работа в городе составила 2,1 млн квадратных метров, рассказал замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что Казань в 2021 году продолжает наращивать темпы дорожно-строительных работ, несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Благодаря поддержке Президента РТ и федерального центра на развитие и ремонт дорожной сети и благоустройство дворовых территорий в этом году выделили беспрецедентную сумму в 14,7 млрд рублей.

«4,4 млрд рублей пошли на ремонт объектов улично-дорожной сети, 8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта, дублера Горьковского шоссе, дорог развития Большого Казанского кольца» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Из них 4,4 млрд рублей пошли на ремонт объектов улично-дорожной сети, 8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта, дублера Горьковского шоссе, дорог развития Большого Казанского кольца, петли на Оренбургском тракте и подземного перехода на улице Мавлютова. Еще 2,3 млрд рублей пошли на реализацию программы „Наш двор“», – рассказал Куляжев.

По его словам, в рамках выделенного финансирования были отремонтированы 167 городских и поселковых улиц и подъездных дорог, благоустроено 430 дворовых территорий.

«Общая площадь ремонта и строительства составила более 2 млн квадратных метров», – резюмировал Игорь Куляжев.

«Темпы вакцинации казанцев обнадеживают»

Помимо стратегических вопросов развития города, участники совещания также обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил высокие темпы вакцинации среди казанцев.

«В Казани создаются все условия, чтобы люди могли вакцинироваться. Темпы вакцинации на сегодняшний день обнадеживают. Открыты дополнительные пункты, некоторые из них работают круглосуточно», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Владимир Жаворонков: «На сегодняшний день привиты 570,9 тыс. человек, это 54,4% численности населения. Рост количества привитого населения за неделю составил 42 050 человек» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он пояснил, что в городе мобилизованы дополнительные кадровые ресурсы, врачи работают на пределе возможностей для оперативной вакцинации населения.

По словам начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, во временных инфекционных госпиталях города развернуты 2211 коек. Доля свободных мест на утро понедельника составляет около 15% коечного фонда, показатель вызовов «скорой» сохраняется на уровне предыдущих недель.

«На сегодняшний день привиты 570,9 тыс. человек, это 54,4% численности населения. Рост количества привитого населения за неделю составил 42 050 человек», – заключил Жаворонков.