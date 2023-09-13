Ильсия Бадретдинова попросила поклонников помочь с новым концертным сезоном

Фото: соцсети артистки

Перед новым концертным сезоном заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова обратилась за советом к своим поклонникам. Артистка поинтересовалась, какая продолжительность шоу наиболее приемлемая для зрителя, какое количество нарядов ей использовать. Она также выложила фото в новом концертном платье.

«Вы напишите мне правду… Сколько должен длиться концерт? Кто-то говорит, что и три часа - мало, а кому-то и два часа слишком долго. Говорить ли мне в перерывах между песнями? Сколько платьев должно быть? Антракт нужен, или нет? Петь больше песен ритмичных? Как волосы уложить?», - пишет певица в соцсетях.

«Все равно сделаю, как сама посчитаю правильным. Но прислушаюсь, конечно. А это платье включаем в программу?», – добавила артистка.

Фото: соцсети артистки

Большинство подписчиков за то, чтобы концерт любимой певицы шел не менее 3 часов, наряды нужно менять часто, и платье, представленное на фото, обязательно надо надеть. Песни надо чередовать с общением со зрителем, делиться с воспоминаниями, как это артистка делала в своих предыдущих шоу.

«Ваш концерт - “психологический тренинг”. Вы - очень мудрая женщина. Говорите! А потом пойте, пробуждая наши спящие души», - пишут пользователи.