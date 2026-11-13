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Общество 13 ноября 2026 12:56

Ильсия Бадретдинова: «Не верьте тому, что обо мне говорят – я гораздо хуже»

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Певица Ильсия Бадретдинова опубликовала в социальных сетях пост с ироничным обращением к недоброжелателям. Об этом сообщает «Интертат».

Артистка призвала не верить тем, кто отзывается о ней плохо, поскольку, по ее словам, в действительности она гораздо хуже, чем ее представляют. Публикацию она сопроводила видеороликом, в котором предстала в нежном и загадочном женском образе. При этом во взгляде певицы заметили и озорную дерзость.

Подписчики поддержали шутку Бадретдиновой и оставили множество одобрительных комментариев. Они отметили ее чувство юмора, добавив, что невозможно нравиться всем. Некоторые пользователи посоветовали певице не обращать внимания на критику и подчеркнули, что принимают ее такой, какая она есть.

Другие комментаторы предположили, что негативные высказывания в адрес артистки связаны с завистью, и похвалили ее за характер и умение добиваться успеха.

Кроме того, подписчики осыпали Бадретдинову комплиментами, отметив, что она с каждым днем выглядит моложе и привлекательнее.

#татарская эстрада
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