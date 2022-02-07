Ильшат Гафуров выведен из совета по Концепции развития творческого потенциала молодежи

Ректора КФУ Ильшата Гафурова вывели из состава Межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи РТ «Перспектива». Соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Внести в состав Межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи РТ «Перспектива» <...> изменения», – говорится в тексте документа.

Согласно указу из состава совета также исключен заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи и бывший министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

При этом новыми представителями совета стали временно исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и глава Минпромторга РТ Альберт Каримов.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан в декабре прошлого года. Его этапировали в Москву и поместили в СИЗО. Гафуров проходит фигурантом по делу о заказном убийстве.