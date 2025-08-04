Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

На общегородском совещании руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова объявила о кадровом назначении: с 4 августа отдел архитектуры исполкома возглавил Ильшат Ханзафаров.

Ильшат Ханзафаров – квалифицированный специалист с большим опытом в сфере архитектуры и градостроительства. До назначения в Альметьевск он работал заместителем гендиректора – главным архитектором на одном из предприятий Казани.

С 2002 года является членом Союза архитекторов России.

Нового руководителя поздравили с вступлением в должность и пожелали успехов в развитии архитектурного облика района.