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Общество 4 августа 2025 11:45

Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

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Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

На общегородском совещании руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова объявила о кадровом назначении: с 4 августа отдел архитектуры исполкома возглавил Ильшат Ханзафаров.

Ильшат Ханзафаров – квалифицированный специалист с большим опытом в сфере архитектуры и градостроительства. До назначения в Альметьевск он работал заместителем гендиректора – главным архитектором на одном из предприятий Казани.

С 2002 года является членом Союза архитекторов России.

Нового руководителя поздравили с вступлением в должность и пожелали успехов в развитии архитектурного облика района.

#Назначение
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