Ильшат Рахимбай: В Татарстане много историй для выстраивания диалога с миром

В ИТ-парке им.Башира Рамеева прошло заседание экспертного клуба «Волга»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для деятелей искусства минувшая пятилетка, в том числе и 2023 год, стала «оттепельной», заявил татарстанский режиссер Ильшат Рахимбай на заседании экспертного клуба «Волга». По его мнению, люди начали обращать внимание на произведения искусства, так или иначе связанные с жизнью страны и ее регионов.

«Как я всегда думал и говорил, регионы хранят те истории, которых еще не существовало <...>. У регионов свой язык, на котором они могут разговаривать с миром. Если говорить про Татарстан, у нас куча историй, с помощью которых мы можем выстроить диалог», — пояснил Рахимбай.

По словам кинематографиста, это произошло отчасти потому, что из кинотеатров ушли мейджоры и сейчас в них нет «попкорнового» контента, к которому привык зритель.

«Мы общаемся с коллегами, представителями индустрии, и сейчас отмечается голод не на финансирование, а на идеи. Нужны люди, которые могут найти силы и время, чтобы эти истории отыскать, упаковать их и правильно презентовать. Возможностей поддержки проектов сейчас много», — заключил режиссер.