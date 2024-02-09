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Ильшат Рахимбай: В Татарстане много историй для выстраивания диалога с миром
Для деятелей искусства минувшая пятилетка, в том числе и 2023 год, стала «оттепельной», заявил татарстанский режиссер Ильшат Рахимбай на заседании экспертного клуба «Волга». По его мнению, люди начали обращать внимание на произведения искусства, так или иначе связанные с жизнью страны и ее регионов.
«Как я всегда думал и говорил, регионы хранят те истории, которых еще не существовало <...>. У регионов свой язык, на котором они могут разговаривать с миром. Если говорить про Татарстан, у нас куча историй, с помощью которых мы можем выстроить диалог», — пояснил Рахимбай.
По словам кинематографиста, это произошло отчасти потому, что из кинотеатров ушли мейджоры и сейчас в них нет «попкорнового» контента, к которому привык зритель.
«Мы общаемся с коллегами, представителями индустрии, и сейчас отмечается голод не на финансирование, а на идеи. Нужны люди, которые могут найти силы и время, чтобы эти истории отыскать, упаковать их и правильно презентовать. Возможностей поддержки проектов сейчас много», — заключил режиссер.
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