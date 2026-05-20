news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 мая 2026 19:53

Ильшат Нуриев утвержден в должности ректора Казанского ГАУ

Читайте нас в
Телеграм
Ильшат Нуриев утвержден в должности ректора Казанского ГАУ
Ильшат Нуриев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приказом министра сельского хозяйства РФ от 20 мая 2026 года №50-кр Ильшат Нуриев назначен ректором Казанского государственного аграрного университета. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ильшат Нуриев стал временно исполняющим обязанности ректора Казанского ГАУ после выхода приказа Минсельхоза РФ от 20 декабря 2024 года №735 о реорганизации Казанского государственного аграрного университета. Тогда к нему были присоединены Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса.

Профессиональный путь Ильшата Нуриева тесно связан с агропромышленным комплексом Татарстана. На протяжении десяти лет, с 2015 по апрель 2016 года, он руководил Арским районом РТ. КГАУ – его alma mater (нынешний ректор окончил вуз в 1990-м, когда тот еще именовался Казанским сельскохозяйственным институтом).

«Ставим задачу по интеграции науки, образования, бизнеса и власти», – отмечал Нуриев в прошлом году перед началом первой для него в качестве руководителя вуза приемной кампании.

Нуриев Ильшат Габделфартович
Нуриев Ильшат Габделфартович
Ректор Казанского государственного аграрного университета

Родился 6 ноября 1967 года в с. Апазово Арского района ТАССР.

В 1990 окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор», в 1996 году – Московскую коммерческую академию по специальности «менеджмент». Кандидат экономических наук.

В 1983–1984 годах работал трактористом совхоза «Ватан» Арского района ТАССР. 
С 1984 по 1987 год служил в рядах Советской Армии.
С 1990 по 1999 был начальником колбасного цеха, заместителем председателя Балтасинского РайПО.
9 лет занимал должность генерального директора ОАО «Шеморданский мясокомбинат» Сабинского района Республики Татарстан.

В 2008–2009 годах был проректором Казанского государственного аграрного университета.
С 2009 по 2014 год – директор филиала ОАО «Вамин-Татарстан» «Балтасинский маслодельно-молочный комбинат». В 2014–2015 годах занимал пост руководителя исполнительного комитета Арского района Республики Татарстан. 
2015 – 2025 – глава Арского района РТ.

С апреля 2025 г. — и. о. ректора Казанского государственного аграрного университета.

20 мая 2026 г. назначен ректором Казанского государственного аграрного университета.

Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан.

Награжден медалью «За доблестный труд», Благодарностью Президента РТ.

читайте также
Ильшат Нуриев назначен и.о. ректора Казанского государственного аграрного университета
Ильшат Нуриев назначен и.о. ректора Казанского государственного аграрного университета
Ильшат Нуриев: Ставим задачу по интеграции науки, образования, бизнеса и власти
#Казанский аграрный университет #ильшат нуриев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026

Суд избрал меру пресечения 18-летнему парню, который зарезал мужчину в центре Казани

20 мая 2026
Новости партнеров