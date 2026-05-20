Ильшат Нуриев утвержден в должности ректора Казанского ГАУ

Ильшат Нуриев

Приказом министра сельского хозяйства РФ от 20 мая 2026 года №50-кр Ильшат Нуриев назначен ректором Казанского государственного аграрного университета. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ильшат Нуриев стал временно исполняющим обязанности ректора Казанского ГАУ после выхода приказа Минсельхоза РФ от 20 декабря 2024 года №735 о реорганизации Казанского государственного аграрного университета. Тогда к нему были присоединены Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса.

Профессиональный путь Ильшата Нуриева тесно связан с агропромышленным комплексом Татарстана. На протяжении десяти лет, с 2015 по апрель 2016 года, он руководил Арским районом РТ. КГАУ – его alma mater (нынешний ректор окончил вуз в 1990-м, когда тот еще именовался Казанским сельскохозяйственным институтом).

«Ставим задачу по интеграции науки, образования, бизнеса и власти», – отмечал Нуриев в прошлом году перед началом первой для него в качестве руководителя вуза приемной кампании.