Ильшат Гимаев о модернизации коммунальных сетей: Будущее - за полимерными материалами

В настоящее время развивается тенденция замен старых коммунальных сетей на новые с использованием полимерных материалов. Таким мнением поделился замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

«В масштабах всей страны мы видим проблему изношенности коммунальных сетей. Они требуют замены, это большая и востребованная работа. Главное - качество, труба должна жить минимум 50 лет спокойно. Полимеры сегодня заменяют металлические трубы. Это инновация, будущее за этим», - заявил он журналистам по итогам визита на производство полимерных труб компании РГК.

По словам директора дивизиона, «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа Руслана Хайруллина, использование полимерных труб имеет ряд преимуществ для жилищной-коммунальной сферы.

«Полимеры помогут достичь большей эффективности коммунальных сетей. Гидравлические решения позволят экономить электроэнергию, а учитывая срок службы, исключить любые аварии на достаточно долгий период времени. Пока сети ветшают быстрее, чем обновляются. С помощью синтетических материалов мы можем решить эту проблему», - пояснил он.

Сегодня в Казани компания РГК подвела первые итоги работы по модернизации трубного производства, расположенного на промплощадке «Казаньоргсинтеза». В конце 2023 года предприятие продало завод профильному собственнику с условием его дальнейшего развития и сохранения команды. Уже в феврале 2025 года РГК запустила линию по производству самых больших в России полимерных многослойных труб (с соэкструзионными слоями) диаметром 1,6 метра.

Сырье для производства труб поставляет компания СИБУР. Ранее компания освоила выпуск импортозамещающих марок блок-сополимеров и цветных марок RC ПЭ. Решение повысит надежность сетей ЖКХ за счёт увеличения срока службы труб до 100 лет.