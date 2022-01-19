Ильшат Фардиев о Минтимере Шаймиеве: «До сих пор радуюсь, что прислушался к его совету»

Племянник первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, сын его старшей сестры Доргалии — генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев объяснил ИА «Татар-информ», какую роль в его жизни сыграл совет, который дал ему дядя.

Сначала собеседник агентства остановился на умении дяди мыслить глубоко и иметь обоснованное мнение во всех вопросах. Это природное качество, подкрепленное родительским воспитанием, уверен он.

«Если он (Минтимер Шаймиев — прим. Т-и) берется за дело, то подходит к нему основательно, полностью вникает в его суть и обязательно доводит до лучшего результата. Он не разделает их на „большие” и „малые” дела. — заметил Ильшат Фардиев. — Умеет держать себя в порядке, дисциплинирован, требователен к себе, умеет планировать рабочий день и строго его придерживается. Просит этого же и от других. Если ты к нему заходишь обсуждать что-то, то должен знать тему, пустых вопросов не должно быть».

«Очень сдержан и терпелив, человек с крепкой волей, сильным духом. Приступая к каким-либо большим, важным делам в семье, мы всегда советуемся с Минтимером Шариповичем. По незначительным причинам не беспокоим его, но когда что-то важное, то всегда прислушиваемся к его мнению. С его мнением считаемся, оно всегда оказывается важным и уместным», — подчеркнул собеседник агентства.

«После школы я поехал в Саратов в военное училище. Поступил, отучился один месяц, а потом учеба мне перестала нравиться, и я бросил. Приехал в Казань. К счастью, Минтимер Шарипович был дома. Всё ему рассказал. Он мне посоветовал получить профессию инженера-электрика, сказал: „У нас и филиал института есть (филила Московского энергетического института, ныне Казанский энергетический университет — прим. Т-и), надо идти туда”», — рассказал Ильшат Фардиев.

«Если бы его не послушался, кем бы я стал? Каждый должен воспользоваться такими советами, которые даются ему лишь раз в жизни. Это был судьбоносный совет и для меня, и для семьи. Я же тогда был семнадцатилетним молодым пареньком. Я до сих пор радуюсь, что послушался его совета. Спасибо ему большое», — выразил он свою благодарность дяде.

По словам племянника, Минтимера Шариповича и его старшую сестру Доралию связывали очень теплые и доверительные отношения.

«Маму он называл „олы апа”, иногда „апа”. Когда Минтимер Шарипович приезжал в родовой дом, собиралась семья, мама в качестве старшей из детей говорила первой, напоминала напутствия родителей — наших бабушки и дедушки. Три-четыре раза в год проходили вот такие семейные советы. Они с мамой были похожи характерами — сдержанность, терпеливость, их взгляды во многом тоже совпадали. У людей того времени была сильная взаимная поддержка, единство, они прислушивались к мнению друг друга», — отметил Ильшат Фардиев.