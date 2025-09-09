Ильшат Аминов: В Татарстане сложилось конструктивное взаимодействие власти и СМИ

Какие актуальные проблемы стоят перед журналистикой сейчас, как трансформируется телевидение и насколько открыта для СМИ власть республики, рассказал в интервью «Татар-информу» генеральный директор «ТНВ», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.





Ильшат Аминов: «Человек, который прошел полный журналистский путь, должен получать в 1,5-2 раза больше, чем есть сейчас»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У журналиста сегодня должны быть мультипрофессиональные качества»

Ильшат Юнусович, вы неоднократно заявляли о кадровом голоде в сфере журналистики в Татарстане. Как вы считаете, с чем связана такая ситуация и каковы пути решения?

Кадровый голод связан с тем, что многие средства массовой информации не обладают достаточными денежными ресурсами, чтобы соответствовать уровню заработной платы, которая есть сейчас в Татарстане. Человек, который прошел полный журналистский путь, должен получать в 1,5-2 раза больше, чем есть сейчас. Иначе мы придем к тому, что у нас будут работать одни практиканты.

Каким должен быть журналист сегодня?

Он должен быть многоязыковым. Ему нужно знать русский, татарский, английский, а вскоре, думаю, пригодится и китайский. Кроме того, журналист должен иметь мультипрофессиональные качества: уметь хорошо писать, излагать свои мысли, собирать информацию и использовать современные технологии, включая искусственный интеллект, чтобы максимально быстро реализовывать свои творческие задачи, уметь снимать, монтировать и выкладывать. Представляете, какой это должен быть специалист.

Такие кадры нужны, особенно с развитием искусственного интеллекта. Что бы ни говорили, он не заменит журналиста. Такая технология лишь позволяет сократить время сбора и обработки информации, необходимы люди с творческой фантазией, которые будут рисовать уникальную картину мира. Пока это может сделать только человек, а не алгоритм.

«Что бы ни говорили, искусственный интеллект не заменит журналиста» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нейросети позволяют сократить время производства контента»

То есть вы считаете, что нейросети больше помогают журналистам, а не вытесняют их?

Нейросети только позволяют журналисту очень сильно сократить время на подготовку материала. Это новый инструментарий для визуализации журналистской информации и наиболее быстрого доведения ее до аудитории.

Мы затронули тему новых технологий. Как вы считаете, смогут ли новые медиа вытеснить телевидение и в какую сторону сейчас должно оно идти?

Все последние исследования говорят о том, что телевидение остается одним из основных источников информации и времяпрепровождения людей. Если говорить о линейном телевидении с программой передач и так далее, то, наверное, да. Но визуализация остается основным способом доведения информации до населения сегодня. Без картинки уже вообще ничего не воспринимается. Даже если завтра телевидение превратится в хаб, где будет производиться контент для разного рода платформ, то в этом нет ничего страшного. Все равно в центре остается журналист, который производит эту визуальную информацию, а значит, ее производит телевидение.

Это универсальный способ доведения информации до населения, обладающий особым эмоциональным воздействием на все органы чувств, поэтому его очень трудно заменить. Традиционное телевидение будет трансформироваться в своих форматах, но не более того.

«Все последние исследования говорят о том, что телевидение остается одним из основных источников информации и времяпрепровождения людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Любое совещание Раиса Татарстана в субботу начинается со СМИ»

Как вы считаете, насколько руководство Татарстана вовлечено в вопросы отрасли, в частности, Раис республики Рустам Минниханов?

Все планерки Рустама Минниханова в субботу начинаются со СМИ. Обсуждаются вопросы грядущих пресс-конференций, итоги прошедших. Это всегда первый вопрос, который в приоритете у Раиса Татарстана. Кроме того, он всегда нас призывает осваивать новые технологии, чтобы мы соответствовали духу сегодняшнего дня и умели планировать свое будущее, чтобы оставаться нужными нашим зрителям, читателям, радиослушателям.

Для всех журналистов ключевым вопросом в работе остается открытость власти. Как вы считаете, как у нас с этим в Татарстане?

Мы всегда можем пригласить любого чиновника и задать интересующие нас вопросы. Регулярно проводятся пресс-конференции, до нас доводится огромный объем информации о развитии республики. Это не может не радовать. И сам Раис Татарстана демонстрирует свою предельную открытость, если посетить его страницы в различных соцсетях. Считаю, что в данном случае у журналистов и власти в республике сложилось очень конструктивное и открытое взаимодействие, которое позволяет своевременно доносить до людей планы развития, которые формируются во власти, а также получать обратную связь, чтобы люди могли влиять на ситуацию.