Ильшат Аминов: В море фейков телевидение должно стать точкой опоры для зрителя

В современном мире человека окружает море фейков и абсолютно непроверенной информации. Одна из важнейших задач телевидения — стать для человека точкой опоры, своеобразным островком благополучия, к которому он бы мог возвратиться. Об этом на I республиканском телефестивале в Нижнекамске заявил гендиректор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов.

«Люди стремятся к качеству и качественной информации. В этом море фейков, которое нас сейчас окружает, непроверенной вообще информации люди стремятся найти островки благополучия. Если „Татар-информ“ говорит правду каждый день, это островок благополучия, и они к нему будут стремиться», — заметил он.

Несмотря на обилие источников, человеку важно знать правду. И это заставляет его раз за разом возвращаться от соцсетей к телевидению.

Однако телевидение, подчеркнул Аминов, — это лишь одна из множества вещательных платформ. Он признался, что недавно попробовал себя в вещании на новой площадке — в TikTok: «Попробовал недавно для себя, чтобы понять, какой жанр и формат требует платформа. Да, это совершенно другой жанр, но там тоже можно и нужно работать».

Многообразие платформ не говорит о будущей смерти телевидения, подчеркнул Ильшат Аминов. Оно лишь открывает перед профессионалами отрасли еще одну важную задачу: нужно понимать, для какой аудитории готовится информация, ее запросы. Кроме того, важно, чтобы контент был сделан качественно — с хорошим звуком, видео и оператором.

По словам Аминова, главное для телевидения сейчас — не останавливаться в развитии.

«Если остановиться, то это все — смерть. Надо работать на всех платформах. <...> Один и тот же материал переформатируется под семь, восемь, девять платформ. Никаких проблем, был бы контент, потому что контент правит миром. Люди ждут контента, людям нужна интересная, правдивая и полезная визуальная, эмоциональная информация. А кто это? Это мы», — заключил он.