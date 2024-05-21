Ильшат Аминов: «Тренд и главная проблема журналистики Татарстана — деперсонификация»

Главной проблемой журналистского сообщества Татарстана, которая к тому же идет вразрез и в обратном направлении с общемировой тенденцией, является деперсонификация информации. Об этом заявил сегодня на очередном, XXI съезде Союза журналистов Республики Татарстан в АО «Татмедиа» его председатель, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета РТ Ильшат Аминов.

«Главная тенденция наших дней — роль определенных институтов СМИ, редакций неуклонно снижается. Но парадокс: значение персонификации в работе СМИ только растет. Доверие сегодня вызывают имена, личности, яркие фигуры, способные к нестандартному мышлению и нестандартным формам воплощения мысли. Можно сколько угодно смеяться над Ксенией Собчак, удивляться Владимиру Соловьеву, но одно у них не отнять — аудиторию. И она огромная», — констатировал председатель Союза журналистов Татарстана.

В журналистике республики, признал Аминов, появляется мало новых имен — людей, к мнению которых прислушиваются. В числе мэтров отрасли, чьи имена были некогда на слуху и которые имели свою аудиторию еще в нецифровом медиапространстве, он назвал Владимира Шевчука, Елену Чернобровкину, Исмаила Шарафиева, Юрия Николаева.

Виной тому, уверен Ильшат Аминов, низкий показатель средней зарплаты в отрасли.

«Сказать, что в наши дни оплата труда журналиста никак не способствует росту престижа нашей профессии, — это не сказать ничего. Средняя зарплата в 35–40 тыс. рублей никак не стимулирует появление новых имен. По данным Татарстанстата, средняя зарплата в Татарстане в прошлом году составила уже 60 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 14 тыс. рублей. О чем может писать журналист, чья семья живет на уровне прожиточного минимума? По моему мнению, средняя зарплата в нашей отрасли должна быть не меньше средней по региону. И я собираюсь доказывать это на любом уровне», — заверил председатель Союза журналистов Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Ильшат Аминов был переизбран председателем Союза журналистов Татарстана.