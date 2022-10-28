Ильшат Аминов: Татарские журналисты в регионах – это герои

Генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов назвал героями журналистов, работающих в татарских СМИ в регионах. Главная задача — поддержать их и сохранить эти издания, считает он.

«О татарских журналистах в регионах могу сказать только одно — герои. Выпускать газеты в регионах особенно сложно. Есть также трудности с распространением. Я считаю, что, даже если всего один татарин останется в регионе, газета должна выходить. Конечно, им надо меняться — активно работать в соцсетях, своих сайтах. Для этого мы должны оказать им поддержку», — поделился своим мнением Ильшат Аминов в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Должна быть материальная, методическая, техническая поддержка, подчеркнул он. «Мы должны их сохранить. Они ведут большую работу по сохранению татарского языка, татарских интересов в регионах», — сказал Аминов после встречи с делегатами Всероссийского форума татарских журналистов.

Форум проводится Всемирным конгрессом татар совместно с Республиканским агентством по печати и массовых коммуникаций «Татмедиа». Мероприятие проходит в Казани 26-28 октября с участием около 30 журналистов из 15 регионов страны.