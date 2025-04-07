Ильшат Аминов станет председателем жюри конкурса «Яз гүзәле – 2025»

Председателем жюри в финале межвузовского конкурса красоты и таланта «Яз гүзәле – 2025», который состоится уже 9 апреля, станет генеральный директор телерадиокомпании «ТНВ», депутат Государственного Совета РТ, глава Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. Как и в прошлом году, финал пройдет в КРК «Пирамида».

Главным организатором конкурса является Казанский государственный энергетический университет. В финал прошли 30 участниц из Казани, Екатеринбурга, Сочи, Пензы, Ульяновска, Самары и других городов Приволжского федерального округа, отметил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Заявки поступали из всех 14 регионов округа. В финальный этап из 30 девушек пройдут только 10. Среди них будут выбраны победительницы в десяти итоговых номинациях, а также вручены подарки от спонсоров. Главный приз конкурса, хаситэ и калфак, вручит победительница прошлого года – студентка Самарского государственного педагогического университета Фарзана Махмутова.

«В этом году каждая из участниц говорит не только о своей красоте и своих талантах, но и своей профессии. У нас есть врачи, химики, энергетики, журналисты», – рассказал режиссер проекта Ян Трибой.

Помимо творческого этапа и дефиле, мероприятие отметится конкурсами на военную тематику, посвященными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс «Яз гүзәле» впервые был организован в 2009 году в КГЭУ как внутривузовский, однако быстро расширил границы и получил статус республиканского. Сегодня он имеет статус федерального конкурса.