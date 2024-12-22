Ильшат Аминов: Сейчас молодежь очень поздно вступает в брак

Ильшат Аминов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На телемарафоне на канале «ТНВ-Татарстан», посвященном Году семьи, побывали как образцовые семьи, так и почетные гости. Генеральный директор ТНВ, депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов заявил, что молодежь сейчас очень поздно вступает в брак, и выразил уверенность, что марафон поможет изменить эту ситуацию.

«Этим марафоном мы только начинаем большую работу. Мы всегда должны рассказывать о семейных ценностях, разъяснять их. Должны призывать молодых создавать семьи. Сейчас молодые очень поздно вступают в брак. Надеемся, что марафон поможет это изменить», — сказал Аминов.

Он также объяснил, какое значение для него имеют семейные ценности. «Для меня семья — это и смысл жизни, и основа, и я не могу даже представить жизнь человека, не имеющего семью. Может быть, есть и другие взгляды, но для меня семья — это родители (моя мама жива, слава богу), моя жена и дети. Смысл жизни — стараться для семьи, для будущего. Поэтому это — центральная тема», — поделился Ильшат Аминов.

Юлай Низаев