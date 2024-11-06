Ильшат Аминов: Сегодняшние успехи Татарстана – это результат действия Конституции РТ

Ильшат Аминов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодняшние успехи Татарстана – это результат действия Конституции республики. Такое мнение выразил гендиректор ТНВ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Все, что вы видите вокруг: ухоженные дворы, дороги, новые здания, спортивные сооружения, вся появившаяся инфраструктура, газификация, ликвидация ветхого жилья, другие республиканские программы, которые сегодня уже реализованы и аналогов даже которым нет по всей России. Это все результат действий нашей Конституции», – сказал Аминов «Татар-информу».

По мнению парламентария, татарстанцам следует чаще читать основной закон, чтобы осознавать глубокий смысл и возможности, которые в нем заложены.

«Есть статья, которая говорит, что мы поддерживаем татар по всей России. В Конституции заложены равноправные русский и татарский языки. Там очень много того, что сегодня продолжает работать и продолжает делать республику уникальным регионом. Конституция — это действующий, рабочий инструмент для того, чтобы Татарстан продолжал динамичное и поступательное развитие, которое, прежде всего, предполагает благо человека, во имя человека, для человека», – добавил депутат.

Результаты действия основного закона, как отметил Аминов, жители республики видят в успехах Татарстана и жизни людей, которые живут сегодня в комфортных городах, селах, районных центрах.

Я просто много ездил по республике в последнее время и все это увидел. И это все служит воплощением тех возможностей, которые в Конституции были заложены.

«Поэтому Конституция — это не мёртвый, не какой-то застывший документ. Он развивается, он меняется вместе с жизнью. Я убежден, что основной закон продолжает действовать как на благо республики, так и всей России. Поэтому я хочу всех еще раз поздравить с этим замечательным праздником. Давайте чаще читать нашу Конституцию, и давайте делать так, чтобы исполнять ее и делать все, чтобы те статьи, которые там и сегодня записаны, работали и работали на благо людей», – заключил Аминов.

Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции РТ. Основной закон республики был принят 6 ноября 1992 года.