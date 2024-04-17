Ильшат Аминов: «Разиль Валеев работал с вечностью»

В театре Г. Камала состоялся вечер памяти народного поэта РТ, государственного и общественного деятеля Разиля Валеева. Сотни людей пришли, чтобы почтить память безвременно ушедшего поэта и поблагодарить его за огромное литературное наследие.

Уже до начала мероприятия фойе театра было переполнено гостями. Большой зал вмещает почти тысячу человек — в этот вечер свободных мест не было.

«Полный зал. Некоторых людей сюда пригласили, но они могли не прийти. Все, кто сидит сегодня в зале, пришли по своему желанию», — обратил внимание председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В числе гостей были генеральные консулы Ирана, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Узбекистана и Турции. Были те, кто знал Валеева как друга, учителя или политического деятеля, но для всех он остаётся в первую очередь поэтом.

Концерт открылся с песни «Шагыйрь» (Поэт — прим. «Т-и»), посвященной татарскому Разилю Валееву. Под музыку оркестра «Казан нуры» исполнитель Руслан Сайфутдинов громко повторял «Ты от нас не ушёл», словно подчёркивая, насколько тяжёлой до сих пор остается утрата великого писателя.

На сцене также выступили Рустем Асаев, Эльза Заяри, Алмас Хусаинов, Гульсирин Абдуллина и многие другие. Они исполнили песни на стихи Разиля Валеева.

«Сегодня здесь выступают лауреаты Вагаповского фестиваля и наши друзья. Мы выбрали лучшие, самые сильные песни Валеева. Вы увидите сами – каждое его произведение стало классикой», — объявил руководитель общественного фонда татарской культуры им. Р. Вагапова, продюсер состоявшегося концерта Рифат Фаттахов.

В 80-х Валеев стал депутатом. Вместе с Мухаметшиным они участвовали в создании Конституции РТ, занимались сохранением национальной языковой культуры. Но для Фарида Мухаметшина Валеев был больше, чем коллегой.

«До 45 лет я не говорил по-татарски. Я рос и учился в русскоязычной среде. Только по приезде в Казань я научился говорить "исәнмесез-саумысыз". Разиль Исмагилович помог мне выучить мой родной язык», — вспоминает Мухаметшин.

Разиль Валеев не просто знал татарский язык, он был настоящим мастером слова, «работал с вечностью».

«Он не просто знал язык, он был его хранителем. Он учил нас понимать его вкус, богатство и глубину. Его функция "хранителя" была для нас очень важна. Более того, он сам демонстрировал навык владения татарским языком, его красками. Он не говорил, а рисовал. У него огромное литературное наследие. Вот в чём прелесть быть писателем — он работает с вечностью», — рассказал корреспонденту «Татар-информ» генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Каждую композицию предваряли воспоминания деятелей культуры о творчестве и личности поэта, а также размышления самого Валеева.

Музыкальность стихотворений Валеева отметила татарский композитор Резеда Ахиярова, вспоминая своё первое знакомство с поэтом, когда появилась «Зинһар өчен, кермә төшләремә» (Прошу тебя, не снись мне — прим. «Т-и»).

В 1985 году Разиль Валеев побывал в Афганистане в качестве военного корреспондента. Тяжёлый опыт войны не мог оставить писателя равнодушным. Позже этот опыт преобразился в «афганскую тетрадь». Стихотворения «Адаштым мин Кабул урамында» и «Егерме миллион» — яркие примеры переживаний, отражённых в сборнике.

В своих воспоминаниях Валеев писал о своей дружбе с Ильгамом Шакировым. Их первая встреча состоялась внезапно (для Валеева). Однажды к нему в комнату постучался Шакиров и попросил переписать текст одной из песен предстоящего альбома. На вопрос, о каких сроках идёт речь, Шакиров ответил лаконично: «Внизу меня ждёт такси. Я сейчас кое-куда съезжу и приеду». Через час текст песни «Дулкын» был готов.

На сцене также прозвучало одно из поздних произведений Валеева. Поэт вспоминал, как однажды к нему пришла народная артистка РТ Хания Фархи. Она просила написать текст к песне «Китэм» (Я уйду — прим. «Т-и»). В шутку Валеев сказал ей не торопиться.

«Все мы тут не навечно. Я думаю о том, как уйду со сцены и из жизни», — ответила Фархи.

Текст этой песни Валеев закончил уже после смерти певицы.