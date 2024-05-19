Ильшат Аминов: Работа СМИ жизненно необходима для развития экономики и социальной сферы

Ильшат Аминов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов поздравил журналистов Татарстана с республиканским Днем печати.

«Сегодня этот праздник объединяет людей самых разных профессий. Информационная палитра стала максимально разнообразной — это печатные издания, телеканалы, радиостанции, интернет-сайты, блогосфера. И это радует. Но вся наша мультимедийная среда должна обеспечивать неотъемлемое право современного человека на актуальную, качественную и достоверную информацию. И я горжусь тем, что сотрудники средств массовой информации Татарстана отлично справляются с этой задачей. Мы сообщаем самые важные новости, помогаем выстраивать диалог между обществом и властью, осмысливать важные события и создавать нравственные ориентиры. Во времена высоких технологий и изобилия информационного потока наш общий труд жизненно необходим для нормального развития экономики и социальной сферы. Мы действительно являемся четвертой властью и обладаем большим ресурсом для формирования общественного мнения, и это — огромная профессиональная и человеческая ответственность», — заметил медиаменеджер.

«Этот День печати мы вновь встречаем в непростой обстановке. Особенные слова поддержки и благодарности — журналистам, выполняющим свой долг в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнул он.

«Сегодня я хочу пожелать всем представителям отрасли неустанного творческого поиска, успешной реализации новых идей, освоения современных информационных пространств, ярких достижений, поддержки читателей, слушателей и зрителей!» — отметил председатель Союза журналистов РТ.

«Дорогие коллеги, пусть каждый рабочий день, даже самый долгий и трудный, будет полон вдохновения и удовольствия от творчества! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — заключил Ильшат Аминов.