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Ру Тат
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7 мая 2021  14:39
Зиля Мубаракшина

Ильшат Аминов предложил создать радиоплеер из национальных радио

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Председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов на круглом столе «Национальная радиопередача: стратегия развития» предложил создать радиоплеер из национальных радио.

«Это будет медиаплощадка, где собраны татароязычные радио. Будет возможность одним кликом выбрать и слушать любимый радиоканал. Сегодня популярен этот принцип — слушать, читать и смотреть», — пояснил Аминов.

По мнению спикера, сейчас формат меняется — неважно, где звучит радио, важен контент. «Надо будет сделать единый национальный медиаплеер для размещения на интернет- и цифровых площадках», — сказал он.

Ильшат Аминов также напомнил, что за последний год появились новые национальные радиостанции: «Китап», «Тартип», «Татарстан авазы».

«Кроме того, есть радио „Булгар“, „Татар радиосы“, „Кунел“, „Татарстан“, „Курай“. Татарских радио много, но у каждого из них должно быть свое лицо», — считает председатель Союза журналистов.

«Конкуренция растет, нельзя упускать внимание слушателя. Если в будущем наступит цифровизация, в таком случае нам надо найти свое место», — заключил Ильшат Аминов.

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