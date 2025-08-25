Ильшат Аминов о телесериале «Ай булмаса, йолдыз бар»: «С большими надеждами ждем декабря»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Торжественное разбитие тарелки по случаю старта съемок нового телесериала «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезды нам светят») по пьесе Туфана Миннуллина состоялось сегодня у здания «Татмедиа» в Казани. Проект приурочен к 90-летию драматурга.

Генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан – Новый век», депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов отметил, что сериал очень сложный.

«Для меня каждый сериал – как погружение в глубину: неизвестно, что там внизу – победа, любовь зрителя… Этот сериал такой же, потому что он очень сложный. И сама пьеса сложная – там о том, какие трудности приходится пережить татарской женщине, о ее жизненной силе. Поэтому и по драматургии это очень насыщенный сериал. Надеюсь, он получится красивым, интересным, драматургически богатым, и с этой надеждой придется жить до декабря», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Режиссер нового сериала – выпускник ВГИК, ранее снявший сериал «Человек уходит – песня остается» по повести Мухаммета Магдиева Александр Далматов. Авторы сценария – Александр Далматов и Алсу Хабибуллина.

«Татарских фильмов снимается много, однако они не доходили до широких слоев населения – так было раньше, но Ильшат Аминов проложил мост между аудиторией и продуктом», – поблагодарил режиссер руководителя ТНВ.

Он также выразил надежду, что в случае производства 2-3 фильмов такого уровня в год, татарская киноиндустрия могла бы значительно продвинуться вперед.

«Хотелось бы, чтобы у нас воспитывался зритель, который смотрит кино, поскольку культура просмотра кино у нас еще в слабом состоянии. Татары ходят на концерты, в театр, но в кино ходят мало. У нас киноиндустрия только зарождается, не хватает специалистов, способных снимать татарское кино. Если бы в год снималось хотя бы 2-3 таких фильма, киноиндустрия получила бы развитие, и нам не пришлось бы приглашать художников, гримеров, осветителей из Москвы», – сказал он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани отсняты эпизоды, рассказывающие о студенческих годах главной героини Мадины Сафиной, сейчас съемочная команда направляется в Чистополь. Там пройдут съемки частей, связанных со следующим этапом жизни героини, а также сцены на улицах города. Далее съемки пройдут в родном районе Туфана Миннуллина – Камском Устье, а также в Лаишевском, Пестречинском и Зеленодольском районах.

В главных ролях – актриса Альметьевского государственного татарского драматического театра Диляра Фазлеева (Мадина), артист Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Артем Пискунов (Мирзанур), артист Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Алмаз Бурганов (в роли автора).

На торжественное мероприятие также приехала дочь Туфана Миннуллина Альфия Юнусова.

«Я считаю, что произведение папы «Ай булмаса, йолдыз бар» по своему жанру и теме близко к народу. Надеюсь, сериал понравится людям, и его будут смотреть не одно поколение, а несколько поколений», – сказала она.

Сериал снимает кинокомпания «Ватан 21 век» совместно с телекомпанией «Татарстан – Новый век» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Камиля Билалова