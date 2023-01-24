Ильшат Аминов: Нужно создать современные условия для работы журналистов

Для эффективного и качественного развития СМИ в Татарстане необходимо активизировать создание условий, соответствующих потребностям современных журналистов. Речь идет о подготовке многоплановых специалистов в вузах, создании комфортных рабочих мест и росте зарплат в отрасли. Об этом на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заявил председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«Безусловно, самой главной проблемой остаются зарплаты. Потому что в среднем по отрасли это где-то 30 тыс. рублей. Мы должны работать эффективнее, делать свою работу более понятной и прозрачной», — обратился к участникам коллегии Аминов.

Другим важным аспектом развития журналистики в республике он назвал вопрос знаковых имен — специалистов СМИ, которые благодаря своему профессионализму пользуются авторитетом среди зрителей и читателей. Такие люди особенно нужны аудитории в непростые времена информационной турбулентности.

«Мы должны делать так, чтобы такие имена появлялись. Потому что в этом бушующем информационном поле сегодня люди ориентируются только на такие „островки“, которым они доверяют. И мы должны их создавать», — объяснил Ильшат Аминов.

Он также добавил, что в современных условиях журналистам нужно уметь работать с разнообразными форматами информации — текст, видео, фото, социальные сети и многое другое. Всё это требует тщательной и вдумчивой подготовки специалистов для СМИ, соответствующих технологических условий на их рабочих местах.

«Стираются грани между радио, телевидением, газетами и журналами. Все занимаются видео, соцсетями и так далее. Нужно выработать и зафиксировать эти новые квалификационные требования, передать их в университет — чтобы готовить специалистов под современные стандарты. Нужно внедрять и новые технологии для сбора, обработки и передачи данных», — резюмировал Ильшат Аминов.