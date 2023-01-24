Ильшат Аминов: Медиарынок Татарстана начал адаптироваться к новым условиям среды

В прошедшем году в медиасфере Татарстана была явно заметна тенденция адаптации СМИ к новым реалиям. В частности, речь идет о цифровизации. Таким мнением перед началом работы коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» поделился председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов.

«Наш медиарынок начал быстрыми темпами адаптироваться к меняющимся условиям. Это касается как цифровизации, так и новых проектов, которые очень ярко прозвучали в прошедшем году. Я говорю и о проекте „Миллиард.татар“, и о проектах „Татар-информа“. Они демонстрируют широкое и стабильное ядро читательской аудитории. Еще недавно говорили, что телевидение и печатные СМИ обречены, всех заменят блогеры, но ничего подобного. Люди тянутся к качественной информации», — уверен собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что в сфере СМИ Татарстана по-прежнему существует ряд проблем. В частности, не совсем хорошо обстоят дела с фактчекингом. Также, по его мнению, есть вопросы по персоналиям.

По словам Аминова, необходимо взращивать таких специалистов, которые смогут извлекать из информационной повестки новые знания и анализировать ситуацию.