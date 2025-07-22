Ильшат Аминов: Главное — наши дети будут учить в школах «Родной язык»

Председатель отделения Союза журналистов России в Татарстане, депутат Госсовета РТ, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов заявил, что предмет «Родной язык» официально вернулся в образовательные стандарты. Об этом сообщает «ТНВ».

«Родной язык как предмет останется в Федеральных Государственных Образовательных стандартах. Министерство просвещения Российской Федерации внесло изменения в предыдущий приказ от 18 июня, где предполагалось с 1 сентября переименовать школьный предмет "Родной язык" на безликий "Язык народа Российской Федерации", что вызвало справедливое возмущение во многих национальных республиках нашей страны», – напомнил он.

Аминов отметил, что депутаты Госсовета Татарстана не остались в стороне и открыто выразили несогласие с планами федеральных ведомств.

«Депутаты Государственного совета Татарстана также выразили свое несогласие с решениями федеральных органов власти, подчеркнув, что они противоречат базовым принципам Конституции России, провозглашающей право всех народов нашей Родины на изучение, сохранение и развитие именно Родного языка», – подчеркнул он.

По его словам, в Минюсте России уже зарегистрирован приказ с обновленной формулировкой названия учебного предмета.

«В данном приказе предмет, ранее называвшийся "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации", затем переименованный в "Язык народа Российской Федерации", будет с 1 сентября именоваться, прошу обратить внимание: "Родной язык, (язык народа Российской Федерации, и (или) государственный язык республики Российской Федерации"», – пояснил Ильшат Аминов.

Он подчеркнул, что важен сам результат, а не спор о том, кто оказался прав.

«Главное, наши дети будут изучать в школах "Родной язык", и это, согласитесь, очень важно», – сказал он.

По мнению Аминова, важно, что республика была услышана и решение удалось найти в правовом поле.

«Очень важно, что голос Татарстана, я надеюсь, в очередной раз услышали в федеральном центре, и в конструктивном ключе решили возникшую на пустом месте проблему с Родными языками. Так и должно быть в правовом, федеративном государстве, где уважают права равноправных народов», – добавил он.