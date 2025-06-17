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Общество 17 июня 2025 10:58

Ильшат Аминов поздравил «Татар-информ» с 35-летием

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«Татар-информ» остаётся островком стабильности в информационном пространстве, где люди знают, что точно получат правдивую информацию. Таким мнением поделился генеральный директор ТНВ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Сколько себя помню, читаю "Татар-информ". Без него картина дня не может быть полной. Агентство завоевало уважение и доверие своих читателей. В этом огромном информационном море, есть такие островки стабильности, где люди знают, что получат полезную, правдивую и нужную информацию», – отметил Аминов.

Он подчеркнул, что в нынешних реалиях важно осваивать новые платформы для донесения информации людям, и у «Татар-информа» есть все возможности для этого.

#35 лет Татар-информу
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