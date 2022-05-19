Ильшат Аминов: Энциклопедия татарстанской журналистики передаст наследие новому поколению

В Союзе журналистов Татарстана прошла презентация открытой онлайн-энциклопедии татарстанской журналистики и печати.

«Задача энциклопедии татарстанской журналистики — передать богатое духовное наследие будущим поколениям, чтобы никто и ничто не было забыто. История журналистики большая, красивая, ее надо донести до будущих поколений. Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Абдулла Алиш — тоже журналисты. Многие писатели пришли из журналистики», — напомнил председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

По словам депутата Госсовета РТ, бывшего руководителя Союза журналистов Татарстана Риммы Ратниковой, идея создания энциклопедии появилась еще 16-18 лет назад. «Когда я уходила с поста, энциклопедия на 90 процентов была готова, наверняка остальные 10 процентов были под стать этим 90 процентам», — сказала она.

Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов в ходе ознакомления с онлайн-энциклопедией рассказал, что будет возможность пополнять ресурс новыми материалами, отметив, что они перед публикацией должны проверяться и анализироваться.

«Я призываю журналистов быть ответственными, надо быть на связи, ввести всю информацию о новых персонах, новые данные, о награждениях. Чтобы любую интересующую информацию можно было найти в онлайн-энциклопедии. При обнаружении недостатков человек может обратиться, информация должна быть объективной, поэтому в будущем она может обновляться», — сказал Искандер Гилязов.

Он также не исключил возможность издания бумажной версии энциклопедии. Однако онлайн-формат удобен тем, что в него можно добавлять информацию, дополнять фотоматериалами, аудиофайлами, журналистскими статьями, напомнил ученый.

Ильшат Аминов рассказал о планах развития ресурса, к работе над которым будут привлекаться специалисты КФУ, Академии наук РТ, а также те, кто знает историю татарстанской журналистики.

Руководитель IT-центра молодежной организации «Сэлэт» Ильнур Мухаметзянов показал навигацию по сайту tatjur.ru. В электронной энциклопедии сегодня можно найти 386 статей, информацию о 355 личностях. В будущем планируется создать редакционную коллегию энциклопедии, также разработать критерии отбора статей.