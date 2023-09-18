Ильшат Аминов: Без инвестиционных проектов сельхозотрасль РТ ожидает загнивание

Своим мнением по поводу критики, которой подверг Раис Татарстана Рустам Минниханов глав нескольких районов республики за отсутствие инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, поделился председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Отсутствие инвестиционных проектов в сельском хозяйстве района – это неизбежная стагнация и загнивание сельскохозяйственной отрасли с последующим сокращением сельского населения, миграцией и падением жизненного уровня людей», – отметил Аминов в эфире передачи «7 дней» на ТНВ.

Он также отметил важность данной темы, так как она является не только экономической, но и социальной. «Кстати, это и вопрос сохранения национальной идентичности, по большому счету. Без деревни это почти не возможно», – подчеркнул депутат.