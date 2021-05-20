Бизнесмен Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание», который пройдет с 20 по 22 мая. Мероприятие состоится в восьми городах России, в том числе и в Казани. Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии мероприятия, передает ТАСС.



«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — сказал Кириенко.



Участники марафона смогут увидеть выступления лучших специалистов из различных отраслей, а также лучших управленцев, которые несмотря на свою занятость нашли время для того, чтобы поделиться знаниями и навыками, подчеркнул спикер.



Марафон «Новое Знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. По программе каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Всего на мероприятии выступят более 100 как российских, так и зарубежных спикеров.