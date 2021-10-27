Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes

Благодаря росту стоимости акций компании Tesla состояние американского бизнесмена Илона Маска на время приблизилось к 300 млрд долларов. В результате он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов журнала Forbes.

К закрытию рынков в понедельник совокупная стоимость активов Маска увеличилась до 271,3 млрд долларов. Это приблизительно на 41,7 млрд долларов больше, чем на момент закрытия торгов в минувшую пятницу.

Согласно обновляющемуся в режиме реального времени рейтингу Forbes Real Time, ко времени написания этого материала оценка активов бизнесмена снизилась до 253,8 млрд долларов. Несмотря на это, его состояние по-прежнему остается на рекордном уровне.

Ранее самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes был признан основатель и бывший генеральный директор компании Amazon Джефф Безос. В июле за счет роста акций этой корпорации его состояние увеличилось до 212 млрд долларов. Теперь его активы оцениваются в 196,1 млрд.

Впервые журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей в 1918 году, в него тогда вошли 30 самых богатых американцев. Возглавил его Джон Рокфеллер с 1,2 млрд долларов, что с учетом инфляции соответствует примерно 21 млрд долларов.