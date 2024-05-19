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Илон Маск сообщил о запуске спутниковой интернет-связи в Индонезии
Американский предприниматель Илон Маск рассказал в своих соцсетях о запуске интернет-связи в Индонезии через спутники Starlink. Об этом передает РИА Новости.
«Для меня большая честь запустить Starlink в Индонезии», – сказал бизнесмен.
Отмечается, что открытие состоялось в одной из клиник в городе Денпасар. Координирующий министр Индонезии по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан рассказывал, что Маск запустит интернет-связь через Starlink на Бали совместно с Президентом Джоко Видодо.
Starlink – спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в Сеть в любой точке планеты. На сегодня на орбите находятся около 4,2 тыс. аппаратов Starlink.
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