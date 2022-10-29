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Технологии
29 октября 2022  03:27
Розалия Заманова

В Twitter вернутся забаненные пользователи – Илон Маск сообщил о новых правилах соцсети

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В «Твиттере» появится совет, который будет модерировать контент, сообщил недавно купивший соцсеть американский предприниматель Илон Маск. По его словам, в своих решениях совет будет считаться «с самыми разными точками зрения».

«<…> До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановлений [заблокированных] аккаунтов», – написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, покупку компании Маск прокомментировал фразой «птичка на свободе». Как  сообщило ранее со ссылкой на источники агенство Bloomberg, Маск намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов в соцсети. Это означает, что заблокированные ранее пользователи, вероятно, смогут вернуться на платформу.

 

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