В Twitter вернутся забаненные пользователи – Илон Маск сообщил о новых правилах соцсети

В «Твиттере» появится совет, который будет модерировать контент, сообщил недавно купивший соцсеть американский предприниматель Илон Маск. По его словам, в своих решениях совет будет считаться «с самыми разными точками зрения».

«<…> До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений касательно контента или восстановлений [заблокированных] аккаунтов», – написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, покупку компании Маск прокомментировал фразой «птичка на свободе». Как сообщило ранее со ссылкой на источники агенство Bloomberg, Маск намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов в соцсети. Это означает, что заблокированные ранее пользователи, вероятно, смогут вернуться на платформу.