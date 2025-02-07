news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 7 февраля 2025 21:17

Илон Маск признался Дональду Трампу в любви

Бизнесмен из США Илон Маск написал в соцсети Х (бывший «Твиттер»), что любит 47-го американского лидера Дональда Трампа.

«Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», - написал Маск (перевод по РИА «Новости»).

До этого предприниматель также называл Трампа лучшим президентом в истории.

Ранее в американских СМИ назвали основателя Tesla «теневым президентом» Штатов. Такой «статус» Маск получил после того, как вмешался в обсуждение проекта закона о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. На местном ТВ также сообщали, что Маск постоянно присутствует около Трампа, и этот факт уже раздражает приближенных президента США. Они даже назвали Маска сопрезидентом.

#Илон Маск #Дональд Трамп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Увы, это не панацея»: врачи объяснили, как работает онковакцина и кому она поможет

«Увы, это не панацея»: врачи объяснили, как работает онковакцина и кому она поможет

6 февраля 2025
Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

6 февраля 2025