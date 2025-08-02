Илон Маск предложил Ирландии и другим государствам выйти из Евросоюза
Американский предприниматель Илон Маск подверг критике Европейский союз, заявив, что объединение подрывает основы демократии на континенте. Его слова приводит ТАСС.
Маск заявил, что Ирландии следует покинуть ЕС, как и остальным государствам-членам.
Свое заявление он сделал в контексте обсуждения решения Европейского суда, подчеркнув, что действия Евросоюза, по его мнению, наносят вред демократическим институтам в Европе.
Ранее сообщалось, что Европейский суд постановил: власти Ирландии не вправе отказывать в размещении просителей убежища, ссылаясь на дефицит жилья в стране. Решение было принято в пятницу.