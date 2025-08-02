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Политика 2 августа 2025 07:00

Илон Маск предложил Ирландии и другим государствам выйти из Евросоюза

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Американский предприниматель Илон Маск подверг критике Европейский союз, заявив, что объединение подрывает основы демократии на континенте. Его слова приводит ТАСС.

Маск заявил, что Ирландии следует покинуть ЕС, как и остальным государствам-членам.

Свое заявление он сделал в контексте обсуждения решения Европейского суда, подчеркнув, что действия Евросоюза, по его мнению, наносят вред демократическим институтам в Европе.

Ранее сообщалось, что Европейский суд постановил: власти Ирландии не вправе отказывать в размещении просителей убежища, ссылаясь на дефицит жилья в стране. Решение было принято в пятницу.

#евросоюз #Ирландия #Илон Маск
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