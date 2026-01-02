news_header_top
Общество 2 января 2026 19:43

Илон Маск объявил о старте массового производства мозговых чипов в 2026 году

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink переходит к новому этапу развития и начнет массовый выпуск мозговых имплантов уже в 2026 году. Его слова приводят «Известия».

В текущем году компания намерена не только масштабировать производство устройств интерфейса «мозг-компьютер», но и внедрить оптимизированную, практически полностью автоматизированную хирургическую процедуру их установки.

Как отмечает агентство «Reuters», разработка предназначена в первую очередь для помощи людям с серьезными заболеваниями, например, с травмами спинного мозга. Эффективность технологии уже была продемонстрирована на практике: первый пациент с вживленным чипом смог силой мысли перемещать курсор на ноутбуке, играть в видеоигры, просматривать веб-страницы и публиковать посты в социальных сетях.

Клинические испытания импланта на людях стартовали в 2024 году.

Помимо нейротехнологий, Маск продолжает развивать направление робототехники. Ранее, 24 октября, он анонсировал создание «армии» роботов Optimus на базе своей организации. Предприниматель особо подчеркнул мирное назначение проекта: роботы призваны не участвовать в конфликтах, а освободить человечество от тяжелого физического труда, что, по замыслу Маска, должно привести к кардинальным переменам на глобальном рынке труда.

#современные технологии #мозг #Илон Маск
