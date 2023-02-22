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Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации украинского конфликта. Ранее Нуланд заявляла о легитимности Крыма для ударов со стороны Вооруженных сил Украины.
«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», – написал Маск в в своем аккаутнте в «Твиттере», прокомментировав таким образом статью с мнением российского эксперта о вовлеченности США в украинский конфликт.
Напомним, «легитимными целями» для Киева Нуланд назвала военные объекты в Крыму. В Кремле, комментируя ее слова, отметили, что они представляют собой подтверждение глубины российско-американских разногласий.
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