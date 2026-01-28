news_header_top
Политика 28 января 2026 11:21

Илон Маск назвал «слюнявым идиотом» главу МИД Польши

Основатель SpaceX Илон Маск резко ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, назвав его сегодня «слюнявым идиотом» в социальной сети X.

Причиной резкого высказывания стало обращение польского министра, который призвал Маска помешать России использовать спутниковую систему Starlink, предположительно, для ударов по украинским городам. В ответ предприниматель заявил, что Сикорский не понимает ключевой роли этой сети, которая является основой военной связи ВСУ.

Starlink поставляется на Украину по контракту Госдепартамента США с компанией SpaceX на сумму 8,2 млн долларов, действующему до октября 2026 года.

Спутниковая система Маска насчитывает более 7,8 тысяч аппаратов и обеспечивает интернетом шесть миллионов пользователей в более чем 100 странах.

#Илон Маск #польша #мид польши
