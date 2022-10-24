Илон Маск назвал шахматиста Каспарова* идиотом из-за критики мирного плана по Украине

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поругался в сети с шахматистом Гарри Каспаровым*. Он резко отреагировал на критику шахматиста, которую ту допустил по отношению к предложенному Маском мирному плану урегулирования конфликта на Украине.

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», – написал Маск на своей странице в «Твиттере».

При этом ранее Каспаров в интервью CNBC, комментируя план Маска, задался вопросом, «почему люди, сидящие в комфортных особняках в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?».

«У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», – ответил на это основатель Tesla и SpaceX.

Напомним, 3 октября Маск предложил собственный план урегулирования конфликта на Украине, в частности, включающий положения о признании Крыма российским и закреплении нейтрального статуса Украины.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России