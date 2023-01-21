Илон Маск назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары Киева по Крыму

Американский предприниматель Илон Маск посчитал, что готовность Администрации американского Президента США Джо Байдена поддержать украинские удары по территории Крыма является «безжалостной» эскалацией конфликта.

«Я поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и всего мира», – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов писала, что администрация Байдена признает после нескольких месяцев переговоров с украинскими коллегами, что Киеву может понадобиться оружие для удара по Крыму. Американские политики заявили, что такой шаг усилил бы позиции украинской стороны на «любых будущих переговорах».