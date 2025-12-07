Илон Маск нашел сходства между европейскими странами и фашистской Германией

Бизнесмен из США Илон Маск считает, что европейские страны очень близки к тому, чтобы стать Четвертым Рейхом. Об этом он написал в соцсети X.

Маск сделал репост записи одного из пользователей Х с утверждением, что Европа – это Четвертый Рейх, при этом подписав поверх: «В значительной степени».

Напомним, что Третьим рейхом называли фашистскую Германию во главе с Адольфом Гитлером, которая в ходе Великой Отечественной Войны была полностью разбита силами СССР.